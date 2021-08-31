Сергей Шнуров воспел хлебобулочные изделия из «Пятёрочки»

Композицию исполнила группа «Зоя»

Новый продюсерский проект Сергея Шнурова — группа «Зоя» — выпустила дебютный клип на песню «Хлеб». Главная героиня рассказала о непреодолимой страсти к хлебобулочным изделиям, которые нашла в магазине сети «Пятёрочка».

Действие разворачивается в хлебном отделе «Пятёрочки» рядом с домом героини. По сюжету она ни минуты не может прожить без свежего багета, но пытается справиться с зависимостью. Однако терпит фиаско и однажды ночью оказывается в магазине у дома перед витриной со свежей выпечкой. Правда, кроме заветного багета судьба приготовила ей встречу ещё и с «магазинным ночным амуром». В общем, это история о страсти, еде и страсти к еде.

Сам Сергей Шнуров предстал в клипе в образе психотерапевта Сергея Караваева, который знает всё о «хлебидо», «врождённой человеческой хлебобулочности» и способах борьбы со всем этим.

«Понятный, простой, жизненный, но одновременно с этим дерзкий и отчасти даже провокационный сюжет, уверен, не оставит зрителей равнодушными», — прокомментировал Сергей Шнуров.

«Главную героиню клипа понять не сложно. Всем нам иногда хочется поддаться искушению и всё-таки взять и съесть тот самый горячий хрустящий багет, который всего несколько минут как достали из печи. К тому же очень трудно сдерживаться, когда в ближайшей „Пятёрочке“ у дома появляется собственная пекарня, где порядка 30 различных видов выпечки. Так что бороться со своей „врождённой хлебобулочностью“ вовсе не стоит, а утолить „хлебидо“ можно без труда. Тем более что в пару к хлебу или булочке в новых „Пятёрочках“ можно взять свежесваренный кофе», — отметил директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Собственные пекарни, продукция одной из которых не даёт покоя героине клипа группы «Зоя», стали появляться в магазинах «Пятёрочка» в 2019 году вместе с запуском обновлённой концепции сети. Сейчас в ассортименте представлены различные виды хлеба: багет, чиабатта, фокачча, сдобные булки, пирожки, сладкая и сытная выпечка различных форматов.