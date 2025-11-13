«Зорко лишь одно сердце»: слабовидящая челябинка выступает на сцене

Лидия Косырева танцует, играет в театре и занимается рукоделием

«Сцена все лечит. Выходишь на нее, все забываешь. На ней я не чувствую себя инвалидом», — так Лидия Косырева признается в любви творчеству. Она играет в театре, танцует, занимается рукоделием, вяжет пояса из собачьей шерсти для бойцов на передовой. Лидия Петровна — слабовидящая. В Международный день защиты прав слепых, 13 октября, она пустила нас в свой мир и показала, что для творчества нет преград.





С Лидией Петровной мы встретились в реабилитационном центре Всероссийского общества слепых, там проходила танцевальная репетиция у слабовидящих. Мужчины и женщины энергично двигались под музыку, так и не скажешь, что движения они разучивают, не глядя на преподавателя — постановка не законченная, но движения уже достаточно слаженные. Их танцевальному коллективу в этом году исполнилось 15 лет. Вместе они выступают на региональных, федеральных и даже международных сценах.





«Недавно замахнулись не на инклюзивный проект, там в жюри сидел Егор Дружинин. О нашей инвалидности мы не сказали, судьи просто подумали, что коллектив возрастной. Потом подозвали нашего руководителя, а она призналась, что практически все мы не видим», — рассказывает Лидия Косырева.

Именно танцы стали лекарством в один из самых трудных жизненных периодов женщины — в один год она пережила развод и потерю мамы. Все было просто — девчонки с работы не просто предложили, а буквально «затащили» Лидию в коллектив, чтобы помочь выбраться из депрессии.

Еще Лидия Петровна — артистка театра «Талисман», в этом году коллективу исполнилось 30 лет. Свой юбилей они отпраздновали в понедельник, 10 ноября, на сцене Камерного театра — постановкой «Богатые невесты» по пьесе Островского.





«Почему мне нравится сцена? На ней я не чувствую себя инвалидом. Поднимаешься по лесенке, люди смеются — говорят, еле зашла. Но как только встаю на подмостки — я персонаж, я живу его жизнь», — делится Лидия.

Есть в жизни женщины и другой созидательный момент — она плетет из бисера, вяжет и даже рисует картины. Сегодня ее квартира напоминает мастерскую: деревья из бисера, куклы с закрывающимися глазками, модные сумки из бусин, светильники, украшения, есть даже собственный ансамбль «Березка», участницы которого один к одному сверкают жемчужными лицами.





Чтобы создать хотя бы один из этих предметов, у неподготовленного зрячего человека уйдет не один день. У Лидии Петровны же все получается ловко — на помощь приходят очки, лупа и даже специальная повязка с фонариком на лбу. Однако большую часть работы приходится делать на ощупь.







Мастерица учит бисероплетению подопечных челябинского общества слепых и занимается с ними волонтерством — плетет маскировочные сети и вяжет пояса из собачьей шерсти для бойцов на передовой.





Энергичности Лидии Петровны может позавидовать любой. Творческое вдохновение иногда будит ее посреди ночи.

«Мечтаю, чтобы здоровья и сил хватило на все задуманное. И чтобы у моих внуков все сложилось. Они у меня творческие», — с небольшим волнением говорит женщина.