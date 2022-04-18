Директор фонда защиты дикой природы «Спаси меня» отправился в Донбасс, чтобы помочь животным из зоопарков. Он единственный ветеринарный врач в составе делегации Челябинского штаба Общественного народного фронта.

«Среди животных есть раненые, голодные. Все они в стрессе, не дают себя осмотреть, к ним невозможно подойти. Я хочу сделать все, что смогу, чтобы им помочь. Очень важно в первую очередь доставить медикаменты и корм», —  рассказал Карен Даллакян.
Неясно, удастся ли вывезти кого-то из зверей. Карен Даллакян пока не сообщает подробностей своей гуманитарной миссии. По предварительной информации, командировка продлится десять дней.