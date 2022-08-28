Зооволонтер из Челябинска приютила девять новорожденных щенков

Выкармливать их одной девушке трудно, поэтому она просит помощи у неравнодушных людей

В Челябинске зооволонтер Ольга Артемьева подобрала с мусорной площадки девять новорожденных щенков. Сейчас девушка выхаживает их, однако ей необходима помощь. Об этом сообщили авторы Телеграм-канала «Вирджиния Woof | Гав-блог».

«Мне позвонил знакомый и сказал, что у мусорки на улице Василевского девять щенят. Сказал, что они сильно пищат и он не знает, что с ними делать. Я попросила его скинуть мне фотографию, он прислал, оказалось, что щенки еще даже слепые, совсем крошечки»,— рассказала Ольга Артемьева.

Девушка подъехала и забрала всех щенков домой. Выкармливает Ольга малышей козьим молоком из бутылочек, предназначенных для обычных новорожденных, — и тем, и другим поделились неравнодушные активисты. Однако делать это одному человеку сложно: кормить их нужно каждые два-три часа, и пока Ольга кормит одних, кричать от долга начинают уже другие. И так весь день.

«Готова рассказать о выкармливании и привезти малыша или двух человеку, который поможет выходить малюток»,— просит помощи волонтер.

Щенков осмотрел ветеринар, они полностью здоровы. Сейчас их готовят для фотосессии, чтобы найти им новый дом и добрых хозяев. Все, кто может помощь выходить щенков, могут написать волонтеру Юлии Митюговой в Телеграм (@mityulia).