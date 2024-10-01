Челябинский зоопарк перешел на зимний режим работы

Он будет закрываться раньше, чем обычно

С сегодняшнего дня, 1 октября, Челябинский зоопарк переходит на зимний режим работы. Время осмотра экспозиции, а также работы кассы сократится. А контактный зоопарк будет работать только по выходным, рассказали в зоопарке.

С понедельника по четверг зоопарк будет работать с 10:00 до 18:00, касса работает до 17:00. С пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни время работы зоопарка — с 10:00 до 19:00, касса закрывается на час раньше.

Детский контактный зоопарк будет работать только в пятницу, субботу, воскресенье и в праздничные дни с 11:00 до 16:00, касса закрывается на 30 минут раньше. При этом работать дворик будет при температуре не ниже −10 градусов и спокойной погоде.

Кстати, теплолюбивые питомцы уже переехали в свои зимние жилища. Смотрите, как их переселяли.