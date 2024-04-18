Зоопарк Челябинска переходит на летнее время работы

Посетители смогут гулять по зверинцу на два часа дольше

С 19 апреля Челябинский зоопарк переходит на летний график работы, сообщают в администрации парка. Это значит, что время работы зверинца теперь увеличится на два часа.

Посетить зоопарк в будни челябинцы смогут с 10:00 до 20:00, но зайти на территорию нужно не позже 19:00.

В пятницу, субботу и воскресенье, а также в праздники зверинец открыт с 10:00 до 21:00, на территорию нужно пройти не позже 20:00.

Контактный зоопарк для маленьких ребятишек открыт ежедневно с 11:00 до 18:00 в будни и с 11:00 до 19:00 с пятницы по воскресенье. Правда, площадка не работает в дождь.

Ранее администрация зоопарка попросила челябинцев не кормить зверей. Один из посетителей угостил медведицу фастфудом.