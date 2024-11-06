Золотую медаль международного конкурса получил фотограф «Первого областного»

Репортажное фото принесло Олегу Каргаполову золото FIAP

Фотограф «Первого областного» получил медаль за первое место в конкурсе Международной федерации фотографического искусства (Federation Internationale de l’Art Photographique). О победе он знал еще в августе 2024 года, награда дошла только сейчас.

Победу принесло фото самой миниатюрной спортсменки южноуральской сборной. Олег поймал момент подготовки Валерии Щербининой к чемпионату России.





Это уже третье золото FIAP в копилке достижений Олега Каргаполова. Ранее его работы не раз занимали призовые места международных фотоконкурсов. Это неудивительно, ведь фотографией он занимается с девяти лет, сотрудничает с челябинскими и международными информационными агентствами.