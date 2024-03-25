«Золотую лиру» в Челябинске перенесли на две недели

Перенос связан с траурными мероприятиями

В Челябинске изменили дату вручения премии работникам культуры и искусства «Золотая лира». Вместо 25 марта она пройдет 8 апреля, заявили в пресс-службе администрации города.

Премия была учреждена к 270-летию Челябинска в 2006 году. «Золотая лира» вручается за заслуги в развитии культуры и искусства сразу в нескольких номинациях — от музейного дела до театральной деятельности. Награда присуждается профессионалам, одаренным детям и талантливой молодежи.

Напомним, что в связи с происшествием в Московской области перенесли уже несколько мероприятий. Так, Кубок губернатора Челябинской области по горным лыжам и сноуборду проведут 30 марта, концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина, запланированный на 25 марта, перенесен на 27 ноября 2024 года, а HammAli & Navai отодвинули концерт с 23 марта на неопределенный срок.