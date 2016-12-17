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Золотодобыча на Южном Урале остановлена из-за трещины

Золотодобыча на Южном Урале остановлена из-за трещины
трещина , золото , правительство
19.12.2016 18:26:42

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Время новостей от 21.12.2016

Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Правительство Челябинской области контролирует ситуацию в Еткульском районе.

Глава региона обсудил с членами правительства проблемы, возникшие в «золотом» карьере в Еткульском районе. Трещина спровоцировала угрозу для технических элементов магистрального трубопровода. Решение проблемы зависит от двух компаний — «Южуралзолото» и «Транснефть — Урал».

На борту карьера в Еткульском районе, где образовалась трещина, остановлена добыча ископаемых компанией «Южуралзолото». По решению Ростехнадзора на месте остановлены все работы, сейчас на предприятии простой. Возобновление золотодобычи возможно только после устранения возможной опасности.

— Компаниям «Южуралзолото» и «Транснефть — Урал» надо искать приемлемое техническое решение, риски очень высоки. То, что в настоящее время все работы в карьере остановлены — правильное решение. Но необходимо понимать перспективы решения этой проблемы, потому что без работы остались сотни человек,— подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Отметим, что 14 декабря на северном борту карьера, в котором велась добыча золота, появилась трещина, которая имеет динамику увеличения в размерах и находится в 22,5 метрах от нефтепровода. По мнению специалистов, единственным выходом из ситуации, при котором возможна дальнейшая разработка месторождения — это перенос нефтепровода, но для этого обеим компаниям необходимо достичь соответствующего соглашения.

Фото: abnews.ru

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