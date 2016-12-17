Золотодобыча на Южном Урале остановлена из-за трещины

Правительство Челябинской области контролирует ситуацию в Еткульском районе.
Глава региона обсудил с членами правительства проблемы, возникшие в «золотом» карьере в Еткульском районе. Трещина спровоцировала угрозу для технических элементов магистрального трубопровода. Решение проблемы зависит от двух компаний — «Южуралзолото» и «Транснефть — Урал».
На борту карьера в Еткульском районе, где образовалась трещина, остановлена добыча ископаемых компанией «Южуралзолото». По решению Ростехнадзора на месте остановлены все работы, сейчас на предприятии простой. Возобновление золотодобычи возможно только после устранения возможной опасности.
— Компаниям «Южуралзолото» и «Транснефть — Урал» надо искать приемлемое техническое решение, риски очень высоки. То, что в настоящее время все работы в карьере остановлены — правильное решение. Но необходимо понимать перспективы решения этой проблемы, потому что без работы остались сотни человек,— подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Отметим, что 14 декабря на северном борту карьера, в котором велась добыча золота, появилась трещина, которая имеет динамику увеличения в размерах и находится в 22,5 метрах от нефтепровода. По мнению специалистов, единственным выходом из ситуации, при котором возможна дальнейшая разработка месторождения — это перенос нефтепровода, но для этого обеим компаниям необходимо достичь соответствующего соглашения.
Фото: abnews.ru