Золото сарматов впервые покинуло Южный Урал

Вещи кочевников из коллекции Исторического музея выставлены в Салехарде

В Салехарде открылась масштабная выставка предметов, принадлежавших кочевникам раннего железного века. В экспозиции «Номады Рифейского камня» представлены экспонаты крупнейших музеев УрФО. Самую большую подборку вещей — более 140 предметов — предоставил Исторический музей Южного Урала, сообщает пресс-служба музея.

Челябинская область отправила в Салехард золотые гривны, браслеты и кольца легендарной Сарматской жрицы. Золото сарматов, кстати, впервые покинуло Южный Урал. В Салехард также отправлены индийские бусы из агата и сердолика, бронзовые котлы из Каслинского района, знаменитая пластина в скифо-сибирском зверином стиле из тончайшего золота, древний набор для татуировки из могильника Кумкуль-II, фрагменты чаши из человеческого черепа, найденные в урочище Елесина Яма, а также бронзовые наконечники и биметаллический кинжал.

«Мы не только привезли в Салехард уникальные золотые сарматские украшения, но и постарались показать древнее производство металла на Южном Урале — фрагмент сопла, литейные формы, бережно отреставрированный небольшой котелок. Также выдали коллегам для этой экспозиции уникальную находку гунно-сарматского времени — керамическую вьючную флягу. У нас в музее она единственная и, возможно, сделана не в наших краях», — рассказала главный специалист по научно-фондовой работе Исторического музея Южного Урала Зоя Валиахметова.

Выставка в Салехарде будет работать до конца октября.