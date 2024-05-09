Знамя Победы реет над Челябинской областью

По областному закону копия Знамени Победы вывешивается на 9 Мая на всех зданиях, где расположены органы госвласти

Сегодня, 9 мая 2024 года, над всеми зданиями, где располагаются органы государственной власти Челябинской области, наряду с Государственным флагом Российской Федерации и флагом региона поднят еще один стяг — копия Знамени Победы.

Такое происходит в регионе уже второй год подряд благодаря областному закону, принятому в феврале 2023-го.

«Основными целями принятия закона являются увековечение подвига советского народа и воинов Вооруженных Сил СССР, тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, а также сохранение исторической памяти жителей Челябинской области, патриотическое воспитание детей и молодежи», — поясняли тогда авторы закона.

Инициатива депутатов была поддержана губернатором Алексеем Текслером.