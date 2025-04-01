Знаменитые пещеры в Саткинском районе объединили в природный комплекс

Несколько памятников природы расположены в одних и тех же горных породах

В Саткинском районе пещеры Каменку, Надежду и Сухокаменную, являющиеся памятниками природы регионального значения, объединили в природный комплекс «Пещеры». Как сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области, такое решение было принято после комплексного обследования, по результатам которого выяснилось, что пещеры расположены в одних и тех же породах — известняках и доломитах.

«Статус особо охраняемой природной территории регионального значения пещерам был присвоен еще в 90-х годах прошлого века, но границы памятников не были четко определены. Теперь выяснилось, что между ними нет четких естественных границ, на территориях произрастают одинаковые виды растений, грибов, лишайников, обитают одни и те же животные», — рассказал замминистра экологии Челябинской области Иван Кинев.

По его словам, это и стало причиной объединения пещер в один комплекс.

Природный комплекс «Пещеры» расположен в поселке Межевом. Его протяженность составляет 2,65 километра, а площадь — 12 гектаров. Статус памятника природы Челябинской области комплексу присвоили 26 марта.