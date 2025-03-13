Знаки отличия «Семейное счастье» в Челябинской области начнут вручать в конце марта

Их получат пары, прожившие вместе 50, 60 и 75 лет

Первые знаки отличия «Семейное счастье» супружеским парам, которые прожили вместе 50, 60 и 75 лет, начнут вручать в конце марта. Об этом сегодня на заседании Заксобрания области заявила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Депутаты также внесли поправки в закон о «Семейном счастье»: единовременное денежное вознаграждение, положенное к награде, преобразовано в единовременное денежное пособие. Эта техническая поправка необходима, чтобы супруги не платили налог с доходов физических лиц.

Всего, по данным Минсоца, пакет документов на получение этой награды в Челябинской области уже подали более 19 тысяч пар.

Напомним, награда положена парам, если:

• супруги прожили в официальном браке 50, 60 или 70 лет (если вы разводились и сходились вновь, то супружеский стаж считается с даты последней свадьбы);

• оба супруга имеют гражданство РФ и проживают в Челябинской области не менее 15 лет;

• хотя бы один супруг имеет 15 лет стажа работы на территории Челябинской области;

• у супругов и их детей нет неснятых и непогашенных судимостей;

• хотя бы один супруг имеет государственную награду или награду Челябинской области, также учитываются поощрения за достижения в профессиональной, творческой и общественно значимой деятельности: почетные грамоты, грамоты, благодарности, благодарственные письма с места работы, от органов власти, органов местного самоуправления, общественных организаций.

Как супружеским парам получить знак отличия «Семейное счастье», читайте в отдельном материале.