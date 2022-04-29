Знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» помогут абитуриентам Челябинска в 2022 году получить до 10 дополнительных баллов к единому государственному экзамену при поступлении в вузы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Южно-Уральский государственный университет, а также Южно-Уральский технологический университет начисляют 10 баллов за золотой знак комплекса ГТО. Уральский государственный университет физической культуры, Южно-Уральский государственный аграрный университет и Челябинский государственный университет начисляют 5 баллов к ЕГЭ», — рассказали в мэрии.
С 2022 года абитуриенты вузов могут получить дополнительные баллы за наличие не только золотого знака отличия ГТО, но также серебряного и бронзового.
Как отметили в администрации Челябинска, важно, чтобы знак отличия был выдан за выполнение нормативов для той возрастной группы, к которой абитуриент относился в предыдущем или текущем году.
«Если участник комплекса еще не получил на руки сам знак и удостоверение, он может предоставить в приемную комиссию выписку из приказа, заверенную региональным Минспортом», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.
Будущим студентам необходимо успеть выполнить нормативы комплекса ГТО до 30 июня, чтобы получить официальный документ (удостоверение и знак к нему либо выписку из приказа, заверенную региональным министром спорта) на руки. Выписку из приказа необходимо заказать в центре тестирования по итогам прохождения всех нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
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