Знак перемен: как национальные проекты меняют жизнь южноуральцев

С 2019 года Челябинская область активно включилась в реализацию 12 нацпроектов

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С 2019 года по решению президента России Владимира Путина в стране реализуются национальные проекты. Они касаются каждого жителя России, и их возможности доступны людям уже сейчас.

Челябинская область с самого начала активно включилась в реализацию 12 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Наука и университеты», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Производительность труда», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт», «Туризм и индустрия гостеприимства» — и сохраняет набранные темпы.

В частности, в рамках национального проекта «Здравоохранение» строятся и капитально ремонтируются ФАПы, обновляется автопарк медучреждений региона, медицинская помощь становится доступнее.

По нацпроекту «Наука и университеты» в областном центре ведется строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня, он будет включать в том числе восемь гостиниц и научно-лабораторный комплекс для аудиторных и лабораторных занятий.

В 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Челябинской области отремонтировали 10 мостов и путепроводов, а по нацпроекту «Культура» открыли пять модернизированных библиотек.

Почти полторы сотни предприятий Южного Урала из разных сфер — машиностроения и металлургии, пищевой промышленности, строительной и транспортной отраслей и других — участвуют в нацпроекте «Производительность труда».

Работа по национальным проектам не прекращается. В частности, в 2024 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств и 48 дворовых территорий, которые южноуральцы определили сами в рейтинговом голосовании.