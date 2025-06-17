Знак отличия «Семейное счастье» получили еще 1300 супружеских пар из Челябинской области

Глава региона подписал очередное постановление о награждении

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о награждении еще 1300 супружеских пар региональным знаком отличия «Семейное счастье». Текст документа с фамилиями награжденных можно посмотреть по этой ссылке, сообщает пресс-служба Минсоца.

«Выплаты супругам, размер которых в зависимости от стажа семейной жизни составляет от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, будут перечислены до 25 июня», — говорят в ведомстве.

С декабря 2024 года, когда начались награждения, знак отличия «Семейное счастье» получили более 11 800 супружеских пар. Всего в 2025 году планируют наградить около 19 200 супружеских пар.

Знак отличия могут получить семейные пары, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Для этого необходимо обратиться в течение 12 месяцев со дня юбилея в органы социальной защиты.

Как супружеским парам получить награду «Семейное счастье», читайте в отдельном материале.