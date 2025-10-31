Гадюки, агамы и полозы: уральские таможенники приняли 500 рептилий

Необычные домашние животные прибыли из Чехии

Уральские таможенники оформили 500 рептилий весом почти в 100 килограммов. Необычных «малышей» привез липецкий предприниматель из Чехии, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

Таможенный контроль прошли 460 королевских питонов, 16 пантеровых полозов, четыре королевские змеи, древесная гадюка, индокитайские, пятнистые и кнутовидные полозы. Помимо пресмыкающихся, там были ящерицы: бородатые агамы, анолис Гармана и синеязыкий сцинк.

Будущие любимцы перевозились в специальных индивидуальных пластиковых коробках. Едут они к предпринимателю из Липецка, который занимается разведением и продажей рептилий.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что в Челябинске открылась чайная со змеями, агамами и жабами.