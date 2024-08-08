«Злой человек не стремится в горы»: челябинский альпинист рассказал о высотном спорте

Удивительные истории о том, что происходит на вершинах

8 августа 1786 года в шесть часов вечера Мишель-Габриэль Паккард и Жак Бальма совершили восхождение на Монблан, на высоту 4806 метров. Это событие является днем рождения альпинизма. Горы завораживают и манят к себе тысячи людей по всему миру. Челябинца Вениамина Жмаева привел в этот спорт сопромат (научная дисциплина. — Прим. ред.). Сейчас мастеру спорта по альпинизму, руководителю учебного центра «Промышленный альпинист» 68 лет. За жизнь он совершил 109 восхождений и видел наяву то, что обычно показывают только на телеэкранах. Мы попытались во всех красках передать его истории, от которых захватывает дух. Читайте далее в материале ИА «Первое областное».

Знакомство Вениамина Жмаева с альпинизмом началось в радиотехникуме. Там он изучал науку «сопротивление материалов». Однажды студентам поставили четыре пары подряд по этой дисциплине. И всем, кто не мог ответить на вопросы, преподаватель раздавала двойки.

«Она сказала: „Если вы будете меня слушать, я спрашивать не буду, а расскажу историю про альпинизм“. Двойки получать не хотелось. Я, наслушавшись ее рассказов по „сопромату“, пошел на первую тренировку. И в 1973 году она нас вывезла на Таганай. Так начался мой спортивный путь альпиниста», — начал свой рассказ спортсмен.

Первая тренировка прошла 20 апреля 1973 года на карьере АМЗ. Спустя год занятий Вениамин стал чемпионом области. Впоследствии ему присвоили мастера спорта СССР по альпинизму.

В Советском Союзе маршруты восхождения на вершины по уровню сложности делились на шесть категорий — от 1А (самая простая) до 6Б (самая сложная). Этой же системой пользуются и сейчас.

Уже в сентябре спортсмен отправился в Алма-Ату на гору Коптау (категория 1Б). В течение 20 дней альпинисты прошли все виды подготовки. В конце было восхождение.

«Я получил значок, на котором изображены белая гора, синее небо и ледоруб. На нем надпись „Альпинист СССР“. Я целый год носил как медаль, пока не стал выполнять разряды», — поделился Вениамин.

Походы и восхождения не обходятся без историй, которые, кроме как чудом, никак не назовешь. Однажды Вениамин участвовал в чемпионате СССР. Восхождение на Фанские горы в Таджикистане длилось 18 дней, 15 из которых участники группы шли по стене. Маршрут был сложный, в день преодолевали 200 метров. Альпинисты вбивали крючья в скалы, ставили навесные палатки и в них ночевали.

Сначала они достигли вершины «4810», потом отправились на «1000-летие Крещения Руси». Там тренер сказал им собрать веревку в кольца и одновременно лезть наверх.

«Мы полезли. Я шел второй в связке. Выше меня — метрах в 10 — лез Сергей. Он у меня всегда на виду был. Когда было близко к вершине, он наступил на плиту. Она опрокинулась. Он, взмахнув руками, полетел вниз со стены. Я застыл. Это километр стены — мы не услышим звука падения. Человек погиб.

Я бросил свой кусок веревки, подлетел к месту, где он упал, наклонился вниз и от отчаяния закричал: „Серега!!!“

И вдруг оттуда голос: „А?“

Я говорю: „Ты живой?“

Он: „Да. Киньте веревку“».

Серегу спасло чудо. Он повис на веревке, которая зацепилась за кусок скалы. Так как это было спортивное восхождение на получение мест, тренер наказал ребятам не говорить никому о произошедшем. Поэтому никто и не знал, почему этот самый альпинист, который уберегся от падения, в 27 лет принял духовный сан.

Вениамин в разговоре признался, что занятия альпинизмом дают прикоснуться к чему-то необъяснимому, с чем в обычной жизни не сталкиваешься.

На другом восхождении альпинисты наслаждались чистым небом, отсутствием ветра и белым снегом.

«Передо мной выходит Саня. И вдруг у него над головой нимб загорается. Представляете? Как у святых. Я смотрю, моргаю, поворачиваюсь к Равилю и спрашиваю: „Ты что-нибудь видишь?“. Он голову подымает, смотрит на Саню и говорит: „Ни фига себе! Он что у нас, святой?“

Я думал, может, мне мерещится, а он тоже видел. Мы оцепенели. Саня постоял, дальше двинулся, и нимб пропал. Альпинизм — опасный вид спорта: у меня перелом позвоночника был, Равиль пятку ломал, а у Сани за семь лет восхождений ни царапины».

Владимир Высоцкий в песне «Если друг оказался вдруг...» поет о том, что товарища можно проверить во время восхождения. Альпинист в разговоре уточнил, что ненадежных людей видно еще во время подготовки.

«Чем выше подымаешься, тем здоровее коллектив. Это понимание, что нужно сначала помочь другу, потом уже что-то для себя делать. Такой принцип у нас тогда был. Сейчас этого не стало, потому что стали денежные восхождения», — сказал Вениамин.

Автор этих строк наслышан о том, что «горы могут не пустить» путника с первого раза. У Вениамина был и такой случай.

«У меня была одна гора — Чимтарга. Мы пошли на высоту 5400. На 5250 я вдруг почувствовал, что силы из меня ушли. Я стоял и — раз: присел. Это единственный раз в жизни был», — отметил альпинист.

Вениамин кое-как спустился до высоты 5100, и силы вернулись. Тогда он еще не знал, что этот эффект называется кислородное голодание и что спортсменам нужна была другая подготовка. К тому же у человека может быть высотный предел. Он привел в пример альпиниста, которого дважды реанимировали, когда тот поднимался выше пяти тысяч метров.

Альпинист занимался восхождениями всех уровней сложностей — от 1А до 6Б. Первая «шестерка» была на пике Джигит на Тяньшане, вторая — «1000-летие Крещения Руси» и две — на «4810». Вениамин признался, что не знает предела своей высоты. В 1990 году спортсмен ушел в промышленный альпинизм. Сейчас у него свой учебный центр со скалодромом по подготовке таких альпинистов.





Кто же идет в горы? Почему одним не сидится на месте, а других привлекают вечера на диване перед экраном?

«У человека есть энергия. Он может потратить ее, посмотрев телевизор. А может пройтись по парку 20 километров, подышать свежим воздухом или прыгнуть с тарзанки. В характере должны быть авантюризм, оптимизм, здоровое желание, не исключаю, что элемент доброты. Злой человек не стремится в горы. Конечно, еще молодость и задор», — подытожил спортсмен.