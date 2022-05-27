Тельцы возглавили антирейтинг уклонистов от уплаты алиментов в Челябинской области

Алиментщиков по датам рождения рассортировали судебные приставы

В Челябинской области судебные приставы составили антирейтинг алиментщиков, распределив их по знакам зодиака. Большинство должников — Тельцы. Таких на Южном Урале 1871 человек. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе управления ФССП по региону.



«Данный антирейтинг не претендует на статус полноценного и серьезного социологического исследования. С его помощью судебные приставы еще раз обращают внимание на необходимость воспитания в обществе атмосферы порицания людей, уклоняющихся от выплаты алиментов, и одобрения тех, кто, как бы ни сложилась их личная жизнь, всегда держат в приоритете права детей. Вне зависимости от знака зодиака», — уточнили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

На втором месте в топе уклонистов — Раки. Рожденных под этим знаком зодиака должников по алиментам чуть меньше, чем Тельцов, — 1854. Бронза антирейтинга принадлежит Близнецам — 1832 человека.

Далее идут Овны, Девы, Водолеи, Львы, Рыбы и Стрельцы. Завершают антирейтинг должники, появившиеся на свет под знаком Весов и Скорпиона.

Заключительную строчку списка занимают Козероги — 1397 человек.

«К общепризнанным добродетелям Козерогов, таким как терпение, усердие и стремление к справедливости, можно отнести и самое ответственное среди 12 зодиакальных знаков отношение к благополучию собственных детей», — добавили в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

Не платят деньги на содержание детей на Южном Урале не только мужчины, но и женщины. Так, в Челябинске благодаря находчивости судебного пристава должницу, которая не желала платить алименты на своего ребенка и общаться с приставами, получилось доставить в отдел и заставить выплачивать долг. Сделать это удалось при помощи букета цветов.