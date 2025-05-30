Злостной алиментщице из Пласта вернули сына

Женщина переосмыслила свою жизнь и стала хорошей матерью

В Пласте алиментщица, лишенная родительских прав, смогла полностью изменить свою жизнь: нашла работу, выплатила долги, обрела семью и вернула сына, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

Суд лишил 41-летнюю женщину родительских прав и обязал выплачивать алименты на 15‑летнего сына. Так как мать выпивала и не имела постоянной работы и места жительства, мальчика забрали в Центр помощи детям.

Чтобы заставить женщину вспомнить о сыне, ее штрафовали, сажали на 10 суток и даже приговорили к девяти месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработной платы.

«Меры принудительного характера и воспитательные беседы способствовали тому, что в 2023 году должница устроилась на новую работу, где она трудится и в настоящее время. Она поборола привязанность к спиртному. А самое главное — в ее жизнь вернулась любовь, как супружеская, так и материнская», — отмечают в пресс-службе.

Женщина вышла замуж. Вместе с супругом, участником СВО, она полностью рассчиталась с долгом по алиментам. А потом — восстановилась в родительских правах и забрала сына домой.