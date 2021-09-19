Златоустовский завод разработал пистолет-пулемет для спецназа

Испытания нового оружия начнутся в 2022 году

Новый пистолет-пулемет «КЕДР-PARA» спроектирован «Златоустовским машиностроительным заводом». Об этом сообщает РИА новости. По характеристикам оружие превосходит свой аналог «КЕДР», который сейчас используют силовые структуры.



Оружие относительно легкое и имеет небольшой размер, но отличается кучностью стрельбы и совершает 1000 выстрелов в минуту.

«Пистолет исключает случайные попадания при проведении боевых операций и позволяют поражать живые и легкобронированные цели», — отметил начальник бюро продаж стрелкового оружия АО «Златмаш» Вадим Асташин.

Испытания нового вооружения начнутся в 2022 году, после чего будет решаться, поступит ли он на вооружение.

Это не первая оружейная разработка Златоустовского завода. «Златмаш» с 1939 года выпускает охотничье, пневматические и служебное оружие.