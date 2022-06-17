Златоустовский завод оштрафовали на 200 тысяч рублей за выбросы в атмосферу

Деятельность предприятия проверила прокуратура города

Златоустовский металлургический завод уличили в загрязнении воздуха. Предприятие работало без разрешительных документов выбросы в атмосферу. По иску прокурора города юрлицо оштрафовали и обязали устранить нарушения в законодательстве, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В января 2020 ООО «Златоустовский металлургический завод» действует с выбросами в атмосферный воздух загрязняющих веществ, не имея соответствующего разрешения.

«По результатам проверки прокурором в отношении ООО „ЗМЗ“ вынесены постановления о возбуждении дел по ст.8.1, ч.1 ст.8.21 КоАП РФ (неразмещение на официальном сайте предприятия информации о мероприятиях, проводимых в период неблагоприятных метеорологических условий, выброс вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения)», — пояснили в прокуратуре.

Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора завод получил получил штраф в общей сложности на 200 тысяч рублей. Кроме того, по иску прокурора суд обязал ООО «ЗМЗ» разработать документацию, необходимую для получения разрешительных документов на осуществление деятельности, связанной с выбросами.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города.