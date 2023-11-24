Златоустовский солдат отмечен медалью «За отвагу»

На счету Данилы Селищева не одна спасенная жизнь

Уроженец Златоуста, выпускник колледжа им. П. П. Аносова Данила Селищев Указом президента России Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». Об этом рассказал глава городского округа Максим Пекарский, который принял участие в церемонии награждения.





«Парень участвовал в специальной военной операции с момента ее начала в феврале прошлого года. Личное мужество и отвагу проявил во время передислокации воинских подразделений, когда противник открыл минометный огонь по колоннам. Данила действовал четко и правильно, на его счету не одна спасенная жизнь», — написал Максим Пекарский на своей странице в соцсети.





Он добавил, что был рад пожать руку героя, и выразил благодарность его родителям и педагогам за то, что вырастили и воспитали настоящего мужчину.