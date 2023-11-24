Уроженец Златоуста, выпускник колледжа им. П. П. Аносова Данила Селищев Указом президента России Владимира Путина награжден медалью «За отвагу». Об этом рассказал глава городского округа Максим Пекарский, который принял участие в церемонии награждения.
«Парень участвовал в специальной военной операции с момента ее начала в феврале прошлого года. Личное мужество и отвагу проявил во время передислокации воинских подразделений, когда противник открыл минометный огонь по колоннам. Данила действовал четко и правильно, на его счету не одна спасенная жизнь», — написал Максим Пекарский на своей странице в соцсети.
Он добавил, что был рад пожать руку героя, и выразил благодарность его родителям и педагогам за то, что вырастили и воспитали настоящего мужчину.