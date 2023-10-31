Златоустовский молзавод накажут за плесень и дрожжи в масле

Россельхознадзор объявил предприятию предостережение

Златоустовский молокозавод в Челябинской области получил предостережение Россельхознадзора за поставки в торговые сети фальсифицированного сыра и масла, сообщает пресс-служба ведомства.

В магазине сети «Светофор» были отобраны пробы продукции данного предприятия: в пробе сыра «Гауда» 45% обнаружено наличие растительных масел и жиров на растительной основе (β-ситостерины), не указанных на маркировке пищевой продукции, в связи с чем действие декларации о соответствии ЕАЭС на сыры у данного предприятия в сентябре было прекращено.

Кроме того, в пробе сливочного масла выявлены плесень и дрожжи, за что предприятию 30 октября объявлено предостережение.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что Златоустовский молокозавод уличили в перепродаже фальсифицированной продукции, в то время как его собственные цеха простаивали.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о том, что контроль качества не прошли сливочное масло «Из Башкирии» и «Крестьянское», произведенное из сырья, поступившего из Чечни.

Автор: Ольга Бороденок