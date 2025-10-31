Златоустовский драмтеатр «Омнибус» перешагнул рубеж в 105 лет

Его вековая творческая история отмечена большими успехами и наградами

Сегодня, 31 октября, 105-летний юбилей отмечает один из старейших театров Челябинской области — драмтеатр «Омнибус» в Златоусте. На его сцене были поставлены сотни спектаклей, многие из которых удостоены престижных профессиональных наград.

«„Омнибус“ — это центр культурной жизни Златоуста, место притяжения всех поклонников драматического искусства. Каждая премьера театра становится ярким событием и собирает полные залы, а уникальные социальные и просветительские проекты привлекают туда все больше молодежи»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Особая ценность театра — его сплоченный высокопрофессиональный коллектив, который понимает самый смелый режиссерский замысел и искусно воплощает его на сцене.

В юбилейный год Алексей Текслер пожелал артистам благодарных зрителей и новых творческих побед.

Свой первый сезон театр открыл в 1920 году комедией Александра Островского «Лес». Представление показали в помещении бывшего оптового склада купца Соколова, который был приспособлен для показа фильмов и сценических постановок. За сезон было поставлено более 10 спектаклей.

В 1926 году сезон стартовал в новом помещении, где располагается до сих пор. Но не всегда постановки шли там: вскоре после начала сезона здание сгорело, его реконструировали, а потом началась война и его отдали эвакуированному часовому заводу.

В 50—60-е годы все возвращается на круги своя и театр становится центром культурной жизни города. На его сцене начали появляться спектакли о златоустовцах, написанные златоустовцами, и пьесы по популярным произведениям. До 1980-го он стремительно развивался благодаря талантливым режиссерам.

Свой современный вид и название театр «Омнибус» получил в начале 1990-х после реконструкции.