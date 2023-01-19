Златоустовские волонтеры собирают посылку для землячек — военных медиков

Чтобы выяснить, что необходимо служащим медицинского батальона в зоне СВО, златоустовцы провели целое расследование

Организаторы проекта «Шьем для наших» из Златоуста формируют посылку для служащих в полевом госпитале в зоне специальной военной операции женщин-медиков. Среди врачей есть жительницы Златоуста, Сатки и Кусы, рассказала Первому областному информагентству руководитель «Шьем для наших» Екатерина Заболева.



По словам Екатерины, на златоустовских волонтеров через их единомышленницу из Белгорода вышел командир полевого госпиталя. Офицер представился служащим 165 отдельного медицинского батальона, входящего в состав знаменитой Кантемировской танковой дивизии с дислокацией в Наро-Фоминске, объяснил, что ему необходимо около 47 комплектов «горок» (горные штурмовые костюмы из плотной ткани, популярны у военных и туристов. — Прим. ред.), обувь, термобелье и бытовые мелочи. Екатерина немедленно бросила клич в соцсетях. Но вскоре оказалось, что заявка военных медиков гораздо оригинальнее, чем думали волонтеры.

Во-первых, в заявке были в числе прочего указаны еще и женские прокладки. Волонтеры помнили, что в начале СВО, и особенно весной-летом 2022 года, предметы женской гигиены у солдат действительно пользовались спросом: их применяли как гигроскопичные стельки. Но в последние месяцы прокладки исчезли из заявок от воинских частей. Кроме того, швей насторожили указанные размеры одежды: либо в медбате служили очень «компактные» мужчины, либо речь все-таки шла о сотрудницах женского пола.

«Этот командир, его зовут Александр, сразу очень смущался при телефонном разговоре. Когда речь зашла о бытовых мелочах, застеснялся окончательно. Говорит: „Мне тут особенные вещи нужны, я их вслух назвать не могу, давайте я вам эсэмэской напишу“. В общем, нам с трудом удалось добиться от застенчивого офицера признания, что у него на попечении три десятка женщин-медиков», — рассказала предприниматель Светлана Михайлова, одна из златоустовских волонтеров.

Швеям пришлось срочно править уже готовые детали одежды, подгоняя их под особенности женских фигур. Когда корреспондент Первого областного информагентства связался с Екатериной Заболевой, она как раз заканчивала последнюю раскройку будущего комплекта термобелья. По словам волонтера, для скорости швеи оставили в «проекте» нижних штанов гульфик и постарались добавить объема в бедрах.

В процессе сбора помощи, тех самых смущающих офицера предметов гигиены, выяснилось, что волонтеры стараются не просто для медиков, а для землячек. На сборный пункт «Шьем для наших» пришла жительница Златоуста, опекающая племянницу: родная мама 12-летней девочки с марта 2022 года участвует в специальной военной операции, и как раз в составе 165-го медицинского батальона из Наро-Фоминска. Уже от нее узнали, что в батальоне служат еще и жительницы Сатки и Кусы. Личные данные девушек корреспондент Первого областного информагентства выяснять не стал: все же идут боевые действия, а медики из горнозаводской зоны числятся в рядах ВС РФ.

«Александр рассказал, что у девчонок вообще ничего, кроме формы, не осталось, будут рады любой помощи. В ближайшее время мы отправим им через нашего связного в Белгороде 68 комплектов термобелья, берцы, „горки“. И вот эти женские мелочи, конечно, — они все-таки очень важны для нормального самочувствия и работы. Сбор продолжаем, наверняка это не последняя посылка для наших военных врачей», — закончила Екатерина Заболева.