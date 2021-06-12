Златоустовские проекты выиграли президентские гранты на 6 млн рублей

Финансирование начнется уже с 1 июля

Второй конкурс президентских грантов этого года подвел итоги. Вчера, 11 июня, стали известны победители. Гранты президента на сумму 4,2 млрд рублей выделены 2 144 некоммерческим организациям из более чем 12 тысяч претендентов. Более 6 миллионов рублей получат златоустовские проекты.

В числе победителей проект установки информационных стоек вблизи городских памятников «Златоуст туристический». Предполагается, что по городу будут установлены 25 информационных стоек с QR-кодами. Эти коды смогут перенести пользователя на туристко-информационный портал, где можно будет прочитать о данном объекте, либо прослушать 2-3 минутный аудиогид.

Златоусту предстоит встретить и фестиваль славянских традиций и сельского экотуризма «Агнеру». Гости мероприятия смогут научиться сельским уральским народным промыслам и ремеслам. Проект подготовлен АНО «Уреньга» и Центром развития туризма. Получит средства на реализацию и программа смягчения адаптации к детскому саду. Она рассчитана на детей из семей с глубокими национальными традициями. Программа «Маленькие граждане большой многонациональной страны» знакомит с традициями и обычаями народов Урала.

«История моего города из трамвайного окна», фестиваль единоборств «Уральские надежды», программа по внедрению игровой интерактивной системы в образование детей с ОВЗ, центр сопровождения индивидуального коррекционного маршрута для каждого особого ребенка, — эти проекты помогут жителям узнать историю города, заниматься спортом, воспитанием и развитием своих детей.

Мэрия города отмечает, что всего на этот конкурс было подано 12 255 проектов. На территории Златоустовского городского округа будут реализовываться также проекты всероссийского общества инвалидов, ассоциации волонтеров Южного Урала и ряд других.