Златоуст помогает в реабилитации участникам СВО

В военный санаторий привезли еще одну партию оборудования

Златоустовские коммунальщики, сотрудники администрации города и представители завода приобрели партию оборудования и технические средства для реабилитации наших воинов. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Златоуста Максим Пекарский, в очередной раз город поддержал военный санаторий, который находится под Чебаркулем. В учреждение привезли инвалидные коляски, кислородный концентратор и озонатор.

«Златоуст, как и прежде, не остается в стороне и оказывает адресную поддержку там, где она нужна. Златоустовский абразивный завод, а также коммунальные предприятия „Водоканал“ и „Теплоэнергетик“, средства собирали в том числе и сотрудники городской администрации», — написал градоначальник в своем посте.

Также Максим Пекарский отметил главную движущую силу этого сбора и поддержки бойцов — Героя России златоустовца Сергея Зяблова. Мэр выразил ему признательность и уважение за внимание к восстанавливающимся воинам-землякам. Кроме того, глава города напомнил, что в ноябре прошлого года в этот санаторий уже привозили медицинские приборы, которые помогают в реабилитации после ранений и контузий.

Челябинская область на постоянной основе оказывает поддержку мобилизованным и их семьям, а также мирным жителям подшефных территорий — Волновахскому району и городу Ясиноватой. Кстати, недавно школьники в Кыштыме освоили производство окопных свечей, которые позволяют без дыма и копоти погреть еду и отопить небольшое помещение. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер поручил отремонтировать окружной военный госпиталь во время своего визита в медучреждение.