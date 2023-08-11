Златоуст платит 1,5 млн подъемных рублей переехавшим в город учителям

Принять участие в программе могут педагоги до 53 лет

Администрация Златоуста готова выплатить 1,5 миллиона рублей педагогам-предметникам, которые перейдут на работу в местные школы. Прием заявок от учителей закончится на следующей неделе, 15 августа.

«В Челябинской области есть программа „Земский учитель“. Но в ней участвуют небольшие города и села, а выплата составляет 1 млн рублей. Мы разработали свою программу и готовы выплачивать 1,5 млн», — рассказали ИА «Первое областное» в городском управлении образования и молодежной политики.

Городская программа работает с 2021 года. За это время трудоустроены 8 человек. В этом году администрация получила еще 8 заявок, но прием документов еще не завершен.

«Мы готовя взять столько учителей, сколько необходимо. А дефицит кадров в городе есть. В программе могут участвовать только учителя-предметники. Причем как вчерашние выпускники, так и опытные педагоги до 53 лет», — говорят в управлении.

Чтобы получить выплату, нужно пройти трехмесячный испытательный срок в школе. Также участники программы должны отработать в городе не менее семи лет.

Программа по выплате 1,5 млн инициирована и действует при поддержке главы Златоуста Максима Пекарского.

