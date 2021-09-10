В пятницу, 10 сентября, в связи с 267-летием со дня основания Златоуста, горожане были отмечены Благодарностью и Почетными грамотами местного и регионального уровня за большой личный вклад в социально-экономическое развитие города. Во дворце культуры «Булат» прошло торжественное мероприятие, сообщает администрация округа.
Помимо широко развитого машиностроения и металлургии, обеспечения обороны страны и освоения космоса, выдающихся достижений в спорте, Златоуст славится уникальной природой и людьми, благодаря усилиям которых город и приобрел небывалую славу.
Творческие подарки для златоустовцев подготовили юные артисты из первой и второй детских музыкальных школ, ансамбль современной хореографии «Вдохновение», цирковая студия «ЛЭВиС», ансамбль народного танца «Аюшка», а также ансамбль бального танца «Весна», хореографический ансамбль из ДШИ № 2 «Элегия» и другие.
11-14 сентября в Златоусте будут проходить мероприятия в честь дня рождения города. Напомним, что Челябинск отмечает 285-летие.
Автор: Степан Тимощук
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