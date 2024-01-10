Златоуст очистят от мусора к 15 января

Такое обещание землякам дал глава города Максим Пекарский

Проблему вывоза мусора в эти дни решают не только в Челябинске, но и в Златоусте. Глава города Максим Пекарский пообещал в личном телеграм-канале, что контейнерные площадки Златоуста будут расчищены к 15 января.

«Примерно треть мест сбора ТКО до сих пор в антисанитарном состоянии, баки переполнены. Очевидно, что процесс идет недостаточно быстро, пока очищают одни площадки, идет просрочка на других. Замкнутый круг. Вопрос держат на контроле губернатор и правоохранительные органы», — пишет Пекарский.

Накануне в Златоусте прошло совещание по уборке мусора, на котором присутствовали представители Следственного комитета и регоператора. Руководитель «Центра коммунального сервиса» Кирилл Кобзев заверил, что организация справится с мусорным коллапсом до 15 января.

В свою очередь власти города стараются обеспечить свободный доступ спецтехники к мусорным бакам, очищая от снега подъездные пути.