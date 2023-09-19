Златоуст, Миасс и Саткинский район оказались в антирейтинге должников за электричество

Предприятия ЖКХ накопили долги на 1,6 млрд рублей

Южноуральский поставщик электроэнергии составил антирейтинг муниципалитетов, которые больше всех задолжали за электричество. Как сообщили в «Уралэнергосбыте», в первой тройке находятся территории в горной части Челябинской области. Совокупный долг коммунальных предприятий превысил 1,6 млрд рублей. Более восьми десятков котельных отключены от электричества с начала лета. Тем не менее отопительный сезон начнется в срок, а власти постоянно проводят претензионную работу с неплательщиками.

На первом месте в антирейтинге компании оказался Златоуст, где долг на начало сентября составил 207 млн рублей, а главный проблемный потребитель в территории — ООО «Теплоэнергетик». Следом идет Миасс, где сумма задолженности составляет 188 млн рублей: там главным неплательщиком оказалось МУП «МГО Городское хозяйство» (164 млн рублей). Замыкает тройку должников Саткинский район, где долги дошли до уровня в 183 млн рублей. Отдельно выделили Бакал, там в прошлом году энергетики заблокировали котельную. Далее места в антирейтинге распределились следующим образом:

— Катав-Ивановский район с долгом в 155 млн рублей;

— Карталинский район, 37 млн рублей;

— Сосновский район, 36 млн рублей;

— Еткульский район, 31 млн рублей;

— Красноармейский район, 28 млн рублей;

— Каслинский район, 26 млн рублей;

— Увельский район, 21 млн рублей.

«В целях сокращения коммунальных долгов в муниципальных образованиях на постоянной основе ведется претензионная работа, направляются предложения льготным категориям обратиться с заявлением в органы социальной защиты для установления права на льготы и субсидии. Ведется информационная кампания по необходимости погашения долгов за потребленные коммунальные услуги», — отметили в министерстве строительства и инфраструктуры региона.

Также в ведомстве пояснили, что вопросы долгов находятся в зоне ответственности муниципалитетов, на территории которых работают коммунальщики. В любом случае отопительный сезон не будет сорван: администрации дадут гарантии, что в случае инцидента жителей обеспечат ресурсами через правоохранителей. Недавно на совещании у губернатора Алексея Текслера глав предупредили об ответственности за подготовку к сезону подачи тепла.

Кроме того, власти компенсируют выпадающие доходы теплоснабжающим организациям с помощью субсидий. Важна и техническая оснащенность коммунальщиков, в связи с чем регион принял масштабную программу модернизации инфраструктуры на сумму в 5,2 млрд рублей. Многое зависит и от того, как платит население: ниже среднего уровня собирают плату в Локомотивном (72,3%), в Карабаше (85,5%), в Кыштыме (89,5%) и в Верхнем Уфалее (89,99%).