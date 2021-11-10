Зимой в Челябинской области вновь запустят маршрут «Снегирь»

В этом году маршрут будет работать в пятый раз

В Челябинской области этой зимой вновь запустят мультимодальный маршрут «Снегирь», который пользуется спросом у туристов. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова.

«Это мультимодальный маршрут, который позволяет за достаточно короткое время, за час и пятьдесят минут, вместе с оборудованием, если это необходимо, добраться из Челябинска до Миасса. Там вас забирает комфортабельный автобус и везет до горнолыжного комплекса „Солнечная долина“», — рассказала Ирина Чиркова.

В этом году маршрут запустят в пятый раз, но с новым пакетом услуг: ски-пасс плюс прокат. Теперь можно просто приехать и не брать с собой горнолыжное оборудование.

Добавим, в ближайшее время на Южном Урале пройдут крупные международные чемпионаты: в декабре в ГЛЦ на озере Банное состоится этап Кубка мира по сноуборду, а в ГЛЦ «Солнечная долина» — Кубок по ски-кроссу.