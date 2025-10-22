Зимой-2025 дороги Челябинска будут чистить более 200 единиц спецтехники

Глава города Алексей Лошкин проверил подготовку к морозам

Дорожные службы в Челябинске завершили подготовку к предстоящей зиме: закуплены противогололедные материалы, заключены контракты на поставку топлива и укомплектованы штаты сотрудников. В этом лично убедился глава города Алексей Лошкин, сообщили в пресс-службе мэрии.





В Центральном районе к зимнему сезону готовы 30 единиц снегоуборочной техники и более 100 рабочих. Для повышения эффективности уборки был приобретен новый шнекоротор, позволяющий оперативно засыпать снег в самосвалы. Компания «Стройтех», которая обслуживает район, также расширила свои обязанности — теперь будет работать еще и в поселке Западном.





В Ленинском районе подготовлено 36 единиц снегоуборочной техники. Руководитель компании «Экотранс» Илья Кушнирук сообщил о значительном обновлении автопарка, включая закупку малых и больших погрузчиков.





Группа компаний «Автодор», обслуживающая Тракторозаводский, Курчатовский и Советский районы, увеличила количество единиц техники до 107. В этом году были закуплены пять новых комбинированных дорожных машин и два погрузчика.

«Отрадно видеть, что многие подрядчики обновили свой автопарк. Зимой на улицы города выйдет 233 единицы техники», — отметил Алексей Лошкин.





Глава города акцентировал внимание на необходимости усиления штата ручного труда для очистки пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Он также подчеркнул важность планирования выхода техники с учетом трафика, особенно в условиях экстремальных осадков, чтобы минимизировать заторы в часы пик.