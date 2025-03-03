Зимняя погода вернется в Челябинскую область в первой декаде марта

Температура снизится, пойдет снег

На этой неделе влияние антициклона на погоду в Челябинской области ослабнет: будет пасмурно, пойдет снег. Оттепель сменится минусовой температурой, которая будет в пределах мартовской нормы. Подробнее о погоде с 3 по 9 марта — в материале ИА «Первое областное».

«Теплый воздух над Уралом постепенно трансформируется, температура нижней тропосферы понизится. В первые дни недели атлантический циклон усилит свое влияние на европейский север России, его ложбина распространится и на Урал, вероятность осадков увеличится»,— рассказали в Уральском гидрометеоцентре.

Атлантический циклон начнет приближаться к уральским регионам со вторника. Он и принесет небольшой, местами умеренный снег и похолодание. Зато благодаря облачной погоде ночные и дневные температурные контрасты заметно сгладятся.

В Челябинске всю неделю будет пасмурно, со вторника начнется небольшой снег. Ночная температура составит около −8...−10 градусов, дневная — от −4 до −6 градусов. Ветер сохранится слабым, небольшое усиление ожидается лишь в среду.

На юге региона снега выпадет больше: в отдельные дни синоптики обещают существенные осадки. Неделя выдастся ветреной — к среде ожидается усиление до 6 метров в секунду. Градусники покажут от −3 до −5 градусов.

На севере температура будет постепенно понижаться и к концу недели составит −6 градусов. Снег усилится также к выходным.

На западе Челябинской области — пасмурно и тепло: температура воздуха будет варьироваться в пределах от 0 до −4 градусов. В субботу ожидается снегопад.

Синоптики подчеркивают, что прогноз погоды на неделю — предварительный. Уточненные прогнозы читайте ежедневно на нашем сайте.