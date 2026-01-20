Зимняя «перепись» диких животных стартовала в Челябинской области

Инспекторы определят численность 19 видов зверей и 4 видов птиц

В охотничьих угодьях и государственных заказниках Челябинской области началась зимняя «перепись» диких животных и птиц. По следам на снегу инспекторы посчитают, сколько в регионе косуль, лосей, зайцев, тетеревов и других — всего определят численность 19 видов зверей и 4 видов птиц, рассказали в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

«Перепись» проводят следующим образом: следы животных на маршруте засыпают снегом, а на следующий день проверяют наличие вновь появившихся. Подсчет выполняют только при благоприятных погодных условиях.

«Зимний маршрутный учет — один из наиболее достоверных и проверенных временем методов оценки численности охотничьих ресурсов. Полученные данные позволяют принимать взвешенные решения по регулированию численности животных и контролю состояния их популяций»,— рассказал начальник управления охраны, федерального госнадзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания регионального Минэкологии Андрей Питовин.

Зимний маршрутный учет проводят в период устойчивого снежного покрова — обычно до 15 марта — на территории площадью около 8 тысяч гектаров.