Зимние каникулы у южноуральских школьников продлятся две недели в новом учебном году

Как дети будут отдыхать и учиться

В России даты каникул школы определяют самостоятельно. И даже в одном городе учащиеся одной школы могут уйти отдыхать раньше, а другой — позже. Однако есть общие рекомендации по датам каникул, которых учебные заведения стараются придерживаться. Рассказываем, какие сроки рекомендует Минпросвещения России.

На 2024/25 учебный год ведомство установило следующие сроки:

осенние каникулы — с 28 октября по 4 ноября 2024 года;

зимние каникулы — с 30 декабря 2024 по 12 января 2025 года;

весенние каникулы — с 24 по 31 марта 2025 года.

При этом для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся с 17 по 24 февраля.

Что касается летних каникул, то те, кто учится шесть дней, уйдут 24 мая, а те, у кого пятидневная учебная неделя, — с 23-го.

Кстати, День знаний в этом году отметят 2 сентября, поскольку 1-е выпадает на воскресенье. Торжественные линейки в школах также проведут в понедельник. Мы выяснили, каким образом родители могут взять выходной в этот день, чтобы проводить ребенка в школу.