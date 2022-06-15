Журналисты «Первого областного» завоевали главные призы уральского этапа профессионального конкурса

Материалы медиахолдинга об инновациях в ИТ и телекоммуникациях вошли в число лучших в УрФО

Материалы телеканала ОТВ и радиостанции «Business FM Челябинск», входящих в медиахолдинг «Первый областной», стали призерами регионального этапа XI конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», сообщила сегодня, 15 июня, компания «Ростелеком».

Первое место среди журналистов УрФО в номинации «Телевидение» заняла корреспондент телеканала ОТВ Алина Ануфриева со своим сюжетом «30 лет мобильной связи».

«Поездка в село Париж, где мы сняли репортаж о тридцатилетии мобильной связи в России, оставила массу удивительных впечатлений. Там находится уникальная вышка связи „Ростелекома“ — точная копия Эйфелевой башни. С помощью онлайн-звонка мы перенеслись во Францию и по видео пообщались с парижанами»,— вспоминает Алина.

Еще один корреспондент ОТВ — Марианна Лысенко — заняла первое место на областном этапе конкурса в этой же номинации.

В номинации «Радио и подкасты» вторым призом среди радийщиков УрФО была отмечена работа журналиста «Business FM Челябинск» Софии Дегтяревой — «В Челябинской области готовятся запустить сеть 5G», а Юлия Нигматуллина стала первой на областном этапе конкурса.

Всего на конкурс «Вместе в цифровое будущее» поступило 366 материалов от СМИ и новых медиа регионов УрФО и Пермского края.