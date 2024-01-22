Журналисты Первого областного стали лауреатами областного конкурса

Губернатор Алексей Текслер наградил пятерых сотрудников нашего медиахолдинга

Сегодня, 22 января, в правительстве Челябинской области состоялось награждение победителей и призеров конкурса журналистских работ на лучшее освещение спортивных событий региона. В числе лауреатов оказались пять сотрудников медиахолдинга Первый областной. Они получили из рук Алексея Текслера благодарственные письма и денежные сертификаты, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Конкурс на лучшее освещение спортивной жизни Челябинской области ежегодно проводит региональный Минспорт. Экспертная комиссия ведомства на основе полученных заявок отобрала лучшие журналистские работы в пяти номинациях.

Победителями и призерами конкурса стали пять сотрудников медиахолдинга «Первый областной»: сотрудники телеканала ОТВ Валерий Китченко, Ульяна Любимова, Карина Абдуллина и Сергей Михно, а также корреспондент информационного агентства Виталий Визаулин.

Кроме того, Алексей Текслер наградил победителей и призеров областных спартакиад среди работников производственных предприятий, ветеранов труда и спорта, а также победителей конкурса в номинациях «Лучший молодой тренер» и «Лучший учитель физической культуры».

«Радует то, что в Челябинской области успешно развивается не только спорт высших достижений, но и массовый спорт. В 2023 году более 1000 участников собрала Спартакиада среди промышленных предприятий, ведут активный и здоровый образ жизни наши ветераны труда и спорта. Я благодарен и журналистам за пропаганду спортивных мероприятий, которые мы проводим. Вы все вместе делаете большую и важную работу в развитии массового спорта в Челябинской области», — отметил в приветственной речи губернатор Алексей Текслер.

Глава региона также добавил, что в регионе создаются условия для занятий физической культурой и спортом. За последние четыре с половиной года в Челябинской области были введены в эксплуатацию или реконструированы 82 крупных спортивных объекта. По его словам, работа в этом направлении не заканчивается и будет продолжена.