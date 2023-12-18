Журналисты Первого областного медиахолдинга победили в конкурсе Минсельхоза

Репортажи информагентства и ОТВ признаны лучшими среди почти 120 материалов

Министерство сельского хозяйства Челябинской области подвело итоги регионального журналистского конкурса «Золотая нива». Журналисты медиахолдинга «Первый областной» Дарья Годунова и Руслан Сафин — в числе победителей. Среди 117 присланных на конкурс материалов их репортажи признаны одними из самых лучших, сообщает пресс-служба министерства.

Дарья Годунова, автор и ведущая спецпроекта «Хлеба и зрелищ» на телеканале ОТВ, представила на суд жюри, в составе которого был и министр сельского хозяйства Алексей Кобылин, четыре своих спецрепортажа. Напомним, Дарья и в прошлом году была победителем этого регионального конкурса.

Журналист информационного агентства «Первое областное» Руслан Сафин впервые принял участие в конкурсе «Золотая нива» и сразу оказался в числе победителей. В отборе участвовали 12 его материалов, внимательный читатель наверняка вспомнит яркие очерки о лучнике-энтузиасте из Аргаяшского района или о коневоде из Верхнеуральска. Не обошло вниманием жюри и репортаж о егере-отшельнике из деревни Плотинка, который сразу после публикации стал знаменитым.

По данным пресс-службы министерства сельского хозяйства, в конкурсе приняли участие 13 журналистов областных и районных СМИ, 10 из них стали победителями.