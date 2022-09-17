Журналисты Первого областного информагентства стали победителями профессионального конкурса на Южном Урале

Церемония награждения состоялась на XXVIII Фестивале СМИ

XXVIII Фестиваль СМИ Челябинской области подвел итоги журналистских конкурсов, объявленных правительством региона. Две премии и дипломы победителей 1 степени получили журналисты Первого областного информационного агентства: Тогжан Мусабаева — за цикл материалов об истории и традициях народов, проживающих на Южном Урале, и Виталий Визаулин — за материалы о спортсменах-паралимпийцах.

Фестиваль прошел 15-16 сентября в загородном клубе «Лесное поместье» в Аргаяшском районе и был посвящен Году сохранения культурного нематериального наследия народов России. В течение двух дней журналисты проходили обучение, мастер-классы и круглые столы, встречались с губернатором Алексеем Текслером.



Второй день фестиваля завершился церемонией награждения, где подвели итоги нескольких журналистских конкурсов. Представители медиахолдинга «Первый областной» заняли призовые места во всех номинациях, коллеги из информагентства стали победителями двух конкурсов.

Тогжан Мусабаева, редактор отдела общей и официальной информации, получила диплом победителя в номинации «Национальность — южноуральцы» за цикл материалов о народах, проживающих в Челябинской области. Виталий Визаулин, редактор отдела спорта, стал победителем в номинации «За здоровой образ жизни» за материалы о спортсменах-паралимпийцах. Победители получили премии и дипломы.



