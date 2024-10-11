Журналисты ОТВ — в финале международного конкурса «Новая реальность — 2024»

Победителей объявят 1 ноября

Телеканал ОТВ вышел в финал престижного конкурса документальных фильмов и телевизионных программ телекинофорума «Новая реальность — 2024» сразу с двумя работами. Их авторами стали выпускающий редактор телеканала ОТВ Яна Тормина и телеоператоры Кирилл Данько и Артем Большаков.

Яна Тормина представила на конкурсе «Интервью с ополченцем Донбасса Филиппом Венедиктовым» программы «О людях». Герой ее работы — простой человек, который родился в Советском Союзе, в Кривом Роге. Всю жизнь он считал себя русским и говорил на русском языке, но в какой-то момент ему вдруг сказали, что на русском говорить больше нельзя. Потом его призвали в украинскую армию.

«Но я не хотел становиться зверем», — рассказывал Филипп позже.

За 50 гривен он купил увольнительную, перешел на сторону донбасского ополчения и стал сражаться за свободу и интересы ДНР. На родине его считают террористом, но он ни о чем не жалеет. Волею судьбы он недавно попал в Челябинскую область.

«Я думаю, что южноуральской молодежи очень повезло, у них есть возможность задать вопросы человеку, который воочию все это видел: из-за чего начался конфликт, почему в свое время он сделал выбор по совести. Мне кажется, наш интересный и нестандартный герой стал решающим фактором того, что мы в финале», — поделилась Яна Тормина.

Работу Яны отметили в номинации «Лучшее телевизионное интервью», но редактор подчеркнула, что это не просто разговор с человеком один на один, а слаженная работа команды. Яна отметила высокий профессионализм Сергея Вяткина и поблагодарила за работу операторов Азиза Хаджиева, Владимира Котегова, Дмитрия Абрахина и Кирилла Данько.

Последний из операторов, в свою очередь, вышел в финал киноконкурса вместе с коллегой Артемом Большаковым. Их операторская работа «У воинов, зимние сборы» программы «Время — Ч» получила признание в номинации «Лучшая операторская работа».

Итоги конкурса подведут 1 ноября.