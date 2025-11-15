Журналисты ОТВ стали победителями регионального кинофестиваля «Кино с Юга Урала»

Оба спецрепортажа посвящены юбилею Великой Победы

В Челябинске назвали победителей регионального кинофестиваля «Кино с Юга Урала». Призовые места в номинации «Документальный фильм» завоевали спецрепортажи сразу двух журналистов медиахолдинга «Первый областной».

Гран-при завоевал фильм Яны Торминой «Операция „Отвоевать у смерти“» (16+). Почему госпитали в годы Великой Отечественной войны открывали в школах и какие уникальные операции проводили в Челябинске — ответы на эти и другие вопросы можно найти в репортаже нашей коллеги.

Второе место у Валерии Пановой и ее фильма «Люди из стали. Челябинск» (16+). Репортаж — о подвигах тружеников тыла, которые усердно ковали Победу наравне с теми, кто сражался с фашистами.

«Организаторы награждали в обратном порядке, и с каждым новым именем я понимала, что мы все ближе к гран-при. Это большая честь для нас с Яной. Наши специальные репортажи посвящены юбилею Великой Победы и тем людям, которые были бойцами незримого фронта, работали на заводах и в госпиталях»,— поделилась Валерия Панова.

Кроме того, на фестивале работы победителей показали на большом экране. А значит, о подвигах тружеников тыла, медсестер узнали еще больше людей.

Поздравляем коллег с заслуженной победой!

Напомним, кинофестиваль «Кино с Юга Урала» создан для молодых авторов в возрасте от 12 до 35 лет, проживающих или обучающихся в Челябинской области. На конкурс принимали социальные ролики, игровые и документальные фильмы, созданные в период с 1 января 2023 года по 1 октября 2025-го. Проект реализуется при поддержке Росмолодежь.Гранты.