Журналисты медиахолдинга «Первый областной» заняли призовые места на Всероссийском конкурсе

Рассказываем о достижениях коллег

Журналисты медиахолдинга «Первый областной» стали победителями и призерами Всероссийского конкурса форума современной журналистики «Вся Россия-2022», который накануне завершился в Сочи. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

Выпускающий редактор редакции областных новостей Ольга Гаврилюк победила в номинации «Лучшая авторская работа» со специальным репортажем «Приговор. Остаться мамой». Журналист рассказала о том, как живут в исправительной колонии женщины, впервые совершившие преступления, и там же воспитывают своих детей. Правда, только до трех лет.

«Читая авторские материалы, присланные на конкурс, понимаешь, что вздохи по умирающей прессе — абсурдны. На конкурс в номинации „Лучшее авторское произведение/программа“ было подано 147 работ. В 2022 году многие коллеги посвятили свои материалы героям спецоперации. Актуальны, как всегда, темы помощи людям, благотворительности, посадки лесов, сохранения культуры народов России. Большое внимание привлекают „нестандартные“ темы, как, например, работа телекомпании из Челябинска „Приговор. Остаться мамой“»,— поделилась главный редактор газеты «Змеиногорский вестник», член жюри конкурса Людмила Кейбл.

Еще одну награду получил Дзен-канал «Онлайн ТВ. Реальное видео»: он занял второе место в номинации «Лучшая группа/аккаунт в социальных сетях и мессенджерах». Канал был создан в январе этого года. Его авторы самостоятельно разработали контент-план. В середине лета ребята приняли участие в программе «Дзен up», которая дала неплохие бонусы по показам. И уже спустя некоторое время просмотры на канале возросли до пяти миллионов в месяц.

«Дзен-каналом занимаются 2-3 человека, иногда и один. Мы стараемся попасть в то, что интересно пользователям. На конкурс решили заявиться, чтобы попробовать свои силы и посмотреть, где стоит поднажать, а вышло, что заняли второе место»,— призналась редактор канала Анна Титова.

Печатные СМИ медиахолдинга вернулись с дипломами. Так, дипломантом стала газета «Искра» в номинации «Спецпроект/акция года» за спецпроект «Еткуль прошлый и настоящий — для будущего». А дипломантом в номинации «Лучший дизайн» стала газета «Сельские новости».

Поздравляем коллег и желаем дальнейших успехов!