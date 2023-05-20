Журналисты медиахолдинга «Первый областной» взяли семь наград XXIV фестиваля СМИ Челябинской области

В каких номинациях победили корреспонденты

Накануне, 19 мая, в Чебаркульском районе наградили победителей XXIV фестиваля СМИ Челябинской области «Южноуральская смена». Медиахолдинг «Первый областной» взял сразу семь наград, передает журналист ИА «Первое областное».

Диплом I премии в номинации «Наше, южноуральское» получил авторский коллектив в составе Дарьи Годуновой, Анастасии Саннэ, Бориса Абрамова и Дмитрия Абрахина за программу «Хлеба и зрелищ».

Премией в номинации «Наше, южноуральское» был награжден Кирилл Бабушкин за материал «Разговор с самолетом, или Навигация по-челябински».

Премию в номинации «За здоровый образ жизни» получил Виталий Визаулин за материал «„Солнечная“ чемпионка Арина Кутепова — в красивом спорте с добрым сердцем».

I премия в номинации «Преданы Отчизне» была присуждена Владиславу Чухрову за репортаж «Бесстрашные». Кроме того, он получил премию в номинации «Мир глазами молодых» за материал «Я покинул Родные края».

I премией в номинации «Мы делаем новости» был награжден Руслан Сафин, премией в это же номинации — Анастасия Посохова.

Кроме того, награды получили и печатные издания, которые входят в структуру медиахолдинга.

Поздравляем коллег и желаем им новых побед!