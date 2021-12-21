Журналисты медиахолдинга «Первый областной» примут участие в пресс-конференции Путина

Традиционная встреча главы государства и работников СМИ пройдет в московском Манеже

23 декабря в Москве пройдет 17-я по счету большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В ней примут участие журналисты телеканала ОТВ и Первого областного информагентства. Главе государства постараются задать вопросы о рекультивации свалок, росте цен на продукты и транспортной реформе.



По словам главного редактора ОТВ Владислава Чухрова, региональное телевидение в Манеже представит корреспондент и ведущая Маргарита Хижняк.

«В этом году мы хотим спросить президента о свалках. Как известно, нашу челябинскую рекультивировали, но таких по всей стране еще много. Что делать с ними и когда в стране на законодательном уровне урегулируют вопрос о раздельном сборе мусора», — рассказал Владислав Чухров.

От ИА «Первое областное» в Москву полетит заместитель главного редактора Анна Титова. По словам Анны, ближайшие трое суток утро участников пресс-конференции будет начинаться со сдачи экспресс-ПЦР-теста. У Первого областного информагентства два вопроса к президенту. Во-первых, нас, как и большинство, волнует серьезный рост цен на продукты питания в течение 2021 года. Во-вторых, в Челябинской области и многих других регионах заявлена серьезная реформа общественного транспорта. Будет ли федеральный бюджет помогать в реализации этих преобразований? А может, модернизация общественного транспорта должна в конечном счете привести к отказу граждан от личных автомобилей?

Челябинские политологи Андрей Лавров и Александр Мельников постарались предсказать темы большинства вопросов президенту от медиаспециалистов. По версии Андрея Лаврова, больше всего людей волнуют социальные меры поддержки населения в условиях пандемии, а никак не внешняя политика.

«Народ больше всего интересуют внутренние вопросы. Мне без разницы, что происходит в Австралии или Брюсселе. Меня интересует, что происходит у меня здесь, меня гораздо больше интересует то, что „Тик-ток“ показывает. Какая была цена на буханку и картошку год назад и какая сейчас», — рассуждает Андрей Лавров.

Не зная о заготовленных вопросах челябинских журналистов, политологи, кстати, угадали тему общественного транспорта.

«Челябинская область в выступлениях президента и в тех темах, которые он обсуждал, движется от негативной к позитивной повестке. Если еще несколько лет назад куда вероятнее были вопросы, связанные с экологией, то в последнее время мы видели, что скорее речь шла о реализации в регионе каких-то масштабных инфраструктурных проектов, например челябинского метротрама», — прокомментировал Александр Мельников.

Напомним, в конце 2020 года из-за ковидных ограничений пресс-конференция проходила в онлайн-формате. В этом году решено вернуться к привычному режиму, однако число участников будет ограничено вдвое: на встречу с президентом попадут 500 человек вместо обычной тысячи.