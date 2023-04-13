Журналисты из Аши сняли документальный фильм о поездке в зону спецоперации

Сергей Туманов, руководитель ашинской детской телестудии, сопровождал активистов из военно-патриотического клуба «Русич»

В Сети появился 43-минутный документальный фильм, созданный отвозившими в зону СВО гуманитарный груз жителями Аши. Авторы назвали картину «Два дня до войны» — именно столько времени занимает путь от границы Челябинской области до передовой, рассказали Первому областному информагентству в редакции газеты «Стальная искра».



Долго общаться с одним из авторов фильма, руководителем ашинской ТВ-студии «Парадокс» Сергеем Тумановым не удалось: он на момент подготовки материала уже снова находился в дороге, вез своих подопечных на фестиваль школьных СМИ. Зато руководитель молодежного военно-патриотического клуба «Русич» Александр Леханов, инициатор всей поездки, рассказал, как возникла идея фильма и куда ашинцы везли гуманитарку.

«Я постоянно убеждаюсь, что огромное число людей здесь, на Урале, не понимают, что и зачем происходит в зоне СВО. А ведь там огромное количество наших земляков, и у них к происходящему совсем другое отношение. „Два дня до войны“ должен исправить эту ситуацию», — объясняет Александр Леханов.

По словам главного «русича», гуманитарный груз для участников спецоперации собирали всем миром. Местный депутат Александр Белобров предоставил для поездки 20-тонную фуру. Продукты, обмундирование, устройства для обогрева, другие посылки принесли не только ашинцы, в сборах принимали участие и жители других муниципалитетов Челябинской области. С логистикой помогли депутаты Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и Владимир Бекишев. Последний сам регулярно возит грузы в зону СВО, благодаря Бекишеву ашинцы смогли связаться с нужными людьми на всех точках своего маршрута в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Запорожской области.

Как рассказал Сергей Туманов в материале для газеты «Стальная искра», самого его побудило отправиться в путь желание повидаться с двоюродным братом — мобилизованным. За двухнедельную поездку ашинцы отсняли около пяти часов видео: не всегда получалось работать с камерой, нужно было оперативно разгружать машины. Александр Леханов уже имел опыт поездок в Донбасс с гуманитарными грузами, но на этот раз «русичи» и журналисты решили устроить адресную доставку: все посылки предназначались конкретным бойцам и подразделениям.

«К моменту отправки только у меня было пятнадцать посылок в полк, где служит брат. Хочу донести до родственников мобилизованных: обязательно указывайте на посылке роту, дивизию, полк. Просто Ф.И.О. и телефон — это не работает», — советует Сергей Туманов родственникам воюющих солдат и офицеров.

Фильм «Два дня до войны» начинается с размещенного в Луганске баннера с надписью: «Мы на своей земле!». Сергей Туманов вернулся на Южный Урал убежденным: СВО была необходима, а жители новых территорий крайне нуждались в помощи России.

«В нашем фильме приводятся официальные цифры, сколько пострадало местных жителей с 2014 года, сколько было убито и ранено. Первая точка на нашем маршруте — город Ясиноватая. Все жители относились к нам доброжелательно, показывали дорогу, предлагали помощь, благодарили за гуманитарку», — рассказал автор фильма.