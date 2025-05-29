Журналисты Челябинской области собрались на 26‑м «Медиафесте»

Мероприятие проходит в Миассе

В Миассе стартовал 26-й «Медиафест». Ежегодно «медийная сходка» собирает сотни журналистов, пресс-секретарей и рекламщиков. Корреспонденты Первого областного медиахолдинга тоже принимают участие в этом большом событии.

«„Медиафест“ — очень важное и значимое событие, есть у него душевная атмосфера. Здесь мы видим весь цвет журналистики Челябинской области, ежегодно приезжают к нам гости и из других регионов. Многие из участников уже не первый раз на таком событии, кто-то впервые принимает участие в таком мероприятии», — сказал зам председателя правительства Челябинской области Сергей Зюсь.

Представителей региональных СМИ ждут пленарные сессии, дискуссии на актуальные темы по развитию медиа, мастер-классы от ведущих журналистов страны и многое другое. Мероприятие продлится два дня — 29 и 30 мая. Завтра журналисты получат награды регионального конкурса.