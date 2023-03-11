Журналисты Челябинской области поборются за путешествие на Камчатку

Работы на конкурс «Вместе в цифровое будущее» можно отправить до 31 марта

Около 70 работ от журналистов и блогеров Челябинской области поступили на конкурс «Вместе в цифровое будущее». Авторы поборются за путешествие на Камчатку. Организатор конкурса ПАО «Ростелеком» рассказал, какие работы еще можно отправить для участия.

Свои работы представители региональной медиасферы могут подать до 31 марта включительно. Победители федерального этапа — участники, занявшие первые места в основных номинациях, и призеры, отмеченные в спецноминациях, осенью 2023 года посетят технологические площадки «Ростелекома» и Tele2, а также познакомятся с природой Камчатки.

«На конкурс уже допущено около 70 материалов от журналистов Челябинской области. Наибольшее количество заявок традиционно подано в номинации «Интернет-СМИ и информационные агентства» (более 30 публикаций), «Телевидение» (25 сюжетов), а также в номинацию «Радио» и специальную номинацию "Научпоп про мобилу" от Tele2″, — рассказали в департаменте внешних коммуникаций компании.

На конкурс принимаются работы региональных журналистов и блогеров о цифровых технологиях и трендах, инновационных площадках в ИТ и телекоммуникациях, результатах применения диджитал-сервисов в различных сферах. На конкурс принимаются материалы и сюжеты, которые появились в СМИ не ранее 1 апреля 2022 года.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае—июне, федерального — в сентябре 2023 года.