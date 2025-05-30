Журналисты 1obl. ru стали победителями конкурса Медиафеста Челябинской области

Их лучшие материалы удостоены высокой награды

Журналисты 1obl. ru стали победителями конкурса 26-го Медиафеста Челябинской области, который в эти дни проходит на берегу озера Тургояк. Мы подсчитали, что каждый третий победитель творческих конкурсов фестиваля работает в подразделениях холдинга «Первый областной».





Первую номинацию «За здоровый образ жизни» в торжественной обстановке вручили редактору 1obl. ru Виталию Визаулину за материал «Мой путь к успеху получился слишком сложным и тернистым — теннисист Иван Карпов».

Первую премию в номинации «Преданы Отчизне» получила Марина Власова за серию публикаций о южноуральцах — участниках специальной военной операции. Премию в номинации «Наше, южноуральское!» вручили корреспонденту Евгении Старцевой за материал «Сладкая каторга: как южноуральцы стали таксистами для пчел».

На Медиафесте награды вручили и юным корреспондентам. Так, генеральный директор АО «Обл-ТВ» Анна Воронова наградила начинающего журналиста Льва Шафигина, вручив ему диплом и презент. Также руководитель медиахолдинга поблагодарила редакции СМИ за партнерские отношения.

Отметим, в этом году Медиафест собрал более 250 журналистов и медиаперсон из разных регионов России, а также стран Ближнего зарубежья.